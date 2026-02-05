Apuesta Total anuncia patrocinio regional de la selección argentina

Más que un deporte, el fútbol se ha consolidado como una de las plataformas más poderosas para conectar con miles de aficionados alrededor del mundo. Clubes, selecciones y torneos internacionales despiertan una sola pasión, donde los hinchas siguen de cerca cada partido, estadística y novedad.

En ese contexto, las marcas orientadas al deporte encuentran una oportunidad para acercarse a los fanáticos a través de experiencias únicas. Tal es el caso de Apuesta Total, empresa líder en su sector que continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano.

“Estamos muy contentos de iniciar una alianza con la selección argentina, actual campeona del mundo, a la que acompañaremos, este año, en el desafío de defender su título. Su liderazgo, alto rendimiento y la presencia de figuras como Lionel Messi elevan el valor de esta alianza y nos permiten ofrecer a nuestros clientes experiencias verdaderamente inolvidables”, señaló Rodrigo Alban, director de marketing de Apuesta Total.

Apuesta Total se convierte en el patrocinador oficial de la selección argentina en Perú

Ser el actual campeón del mundo no es en vano. La selección argentina —actual campeona del mundo— representa valores como garra, pasión y competitividad. Por ello, Apuesta Total se convierte en patrocinador oficial de la selección argentina de fútbol, marcando un hito dentro del mercado peruano.

Esta alianza coloca a Apuesta Total como la primera casa de apuestas en el Perú en patrocinar a una selección que conquistó tres veces la Copa Mundial.

Además, la presencia de figuras reconocidas como Lionel Messi, refuerzan su visibilidad y prestigio dentro de la industria del gaming y el entretenimiento deportivo.

Experiencias únicas para los hinchas peruanos

El contrato firmado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se extiende hasta 2026 e incluye activaciones y experiencias para los hinchas durante los encuentros.

“Estamos muy contentos de presentar este nuevo acuerdo comercial con Apuesta Total dentro de nuestro plan de expansión de la selección argentina en todo el mundo. Es un gran placer seguir sumando compañías de primer nivel que respalden este proyecto en un semestre tan importante donde nos toca seguir defendiendo nuestro título en el próximo Mundial”, comenta Leandro Petersen, Chief Marketing and Commercial Officer.

Una alianza que une pasión, liderazgo y alto rendimiento. Fuente: Difusión.

Asimismo, Apuesta Total ofrecerá promociones y experiencias exclusivas, pensadas en los aficionados peruanos, tales como:

Acompañar a la selección en sus partidos.

Meet & greets.

Conocer el predio de AFA.

Sorteo de camisetas oficiales, entre otros.

Alianzas deportivas de alcance global

Luego de su patrocinio con clubes como Liverpool, este nuevo acuerdo consolida la estrategia de Apuesta Total en forjar alianzas deportivas de alcance global. El objetivo es brindar experiencias únicas a sus usuarios.

Apuesta Total marca un hito en el mercado peruano al asociarse con la actual campeona del mundo. Fuente: Difusión.

En términos generales, el propósito es seguir elevando el nivel de entretenimiento deportivo en el país y consolidar su liderazgo en el mercado peruano, especialmente en un año marcado por la emoción del fútbol.

El presente contenido es de carácter publicitario. Válido solo para mayores de 18 años. Los juegos de azar y las apuestas pueden causar adicción y conllevan riesgos económicos. Juegue de manera responsable.

[CONTENIDO PATROCINADO]