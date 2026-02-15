0
Rodrigo Ureña lanzó rotundo pronunciamiento tras llegada de Bustos a Millonarios: "Un poco..."

El volante chileno con pasado en Universitario emitió un categórico concepto sobre la labor del DT Fabián Bustos luego de volver a ser titular en la Liga BetPlay.

Solange Banchon
Rodrigo Ureña se refirió a Fabián Bustos tras triunfo de Millonarios en la Liga BetPlay
Rodrigo Ureña se refirió a Fabián Bustos tras triunfo de Millonarios en la Liga BetPlay | Azul Total- Millonarios/Composición: Líbero
Con Rodrigo Ureña como titular, Millonarios volvió al triunfo 2-1 ante Llaneros en el duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026 desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Al término del cotejo, el 'Pitbull' habló públicamente sobre el exentrenador de Universitario, Fabián Bustos.

Rodrigo Ureña habló sobre Fabián Bustos tras triunfo ante Llaneros

Durante la zona mixta, el pivote chileno de 32 años se refirió a la labor del técnico argentino luego de su arribo a los 'Azules'; por consiguiente, manifestó que con el pasar de los partidos el grupo viene entendiendo su estilo de juego. Para Ureña es importante que todo el plantel esté concentrado en alcanzar las metas esta temporada.

Fabián Bustos

Fabián Bustos es nuevo entrenador de Millonarios esta temporada

"De a poco mejoramosLa verdad estamos acoplándonos un poco a la idea de lo que quiere 'el profe'. Venimos trabajando con mucha humildad, sabemos que esto es día a día, y que tenemos que seguir levantando para conseguir triunfos para nosotros", expresó el mediocampista extranjero para las cámaras de 'Azul Total'.

Por otro lado, el experimentado jugador de 'Los Embajadores' dejó en claro que en la actualidad se siente satisfecho con su actualidad deportiva. Asimismo, habló sobre la rotación del plantel bajo el mando del estratega, Fabián Bustos.

"Durante la semana trabajamos varios sistemas de juego acorde a los momentos. El fútbol es muy variable y te toca jugar de lo que el equipo necesite, pero me he sentido muy cómodo. Todos los compañeros lo vienen haciendo bien y tratando de mantener la idea de juego del 'profe'", acotó Rodrigo Ureña.

Próximo partido de Millonarios:

Millonarios de Colombia volverá al ruedo por la Liga BetPlay 2026, el próximo sábado 21 de febrero por la octava jornada del campeonato. Su rival será Internacional de Bogotá, en un duelo que quedó pactado para jugarse a las 20:30 horas de Perú.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

