Saprissa vs. Alajuelense: ¿a qué hora es el clásico de Costa Rica y dónde ver?

Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este sábado 21 de febrero, desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.

Saprissa vs. Alajuelense: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del fútbol de Costa Rica y deseas sintonizar el partido de Saprissa vs. Alajuelense, por la octava fecha del Torneo Clausra 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México, Costa Rica y Centroamérica: 20:00 horas

Perú: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 22:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense?

El enfrentamiento entre Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV en todo el territorio de Costa Rica. Además, los aficionados podrán seguir cada incidencia del partido a través del minuto a minuto que hará Libero.pe.

Saprissa vs. Alajuelense por el Torneo Clausura 2026 del fútbol de Costa Rica

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Deportiva Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, solo hay tres puntos de diferencia entre ambos elencos, pero los 'Morados' están por encima de los 'Manudos'.

Saprissa, con 12 puntos, necesita ganar para evitar que su eterno rival lo alcance y, a la vez, ponerse a una unidad del líder Herediano. Por su parte, Alajuelense (con 9 unidades) querrá continuar con el invicto que logró todo el año pasado ante el 'Monstruo', ya que no fue vencido en los ocho enfrentamientos que tuvieron.