¡El fútbol de luto! Jugador de Millonarios falleció tras desplomarse durante partido oficial

Una promesa del fútbol colombiano falleció y enlutó al balompié de dicho país, además de conmocionar el mundo del deporte mundial. Nos referimos a Santiago Castrillón, futbolista juvenil de Millonarios que falleció tras desmayarse en pleno partido por el Torneo Nacional Sub 21.

El volante de 18 años se desplomó durante el partido ante Independiente Santa Fe, que se jugaba este sábado, y pese a que se activaron todos los protocolos para que luego sea trasladado a un hospital, finalmente el jugador dejó de existir este domingo.

La noticia fue confirmada por el cuadro ‘embajador’, que a través de sus redes sociales difundió un sentido comunicado dando detalles del fatal suceso y lamentó la temprana partida de uno de los elementos más prometedores de su cantera.

Santiago Castrillón falleció tras desplomarse en pleno partido.

Comunicado de Millonarios por fallecimiento de Santiago Castrillón

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.



Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.



Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”.

Comunicado de Millonarios sobre fallecimiento de Santiago Castrillón.

Radamel Falcao se pronunció por muerte de Santiago Castrillón

Radamel Falcao, leyenda del fútbol colombiano y actual figura del Millonarios, utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje por el deceso de Santiago Castrillón.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”, escribió el ‘Tigre’.



