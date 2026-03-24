- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 25 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación y partidos en vivo para este miércoles 25 de marzo. Tenemos fútbol en Argentina, Uruguay y Champions League Femenina.
Este miércoles 25 de marzo continúa disputándose los torneos locales en Argentina, Colombia y Uruguay. También tenemos clásico en la Champions League Femenina entre Real Madrid vs Barcelona. En San Lorenzo debutará Gustavo Álvarez contra Deportivo Riestra. Consulta la programación junto a los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Deportivo Riestra vs San Lorenzo
|TyC Sports, Fanatiz
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|América de Cali vs Llaneros
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Guaraní vs 2 de Mayo
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Albion vs Wanderers
|Disney+
|15:00
|Cerro vs Juventud
|Disney+
|18:30
|Boston River vs Peñarol
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
|TyC Sports
|19:15
|Banfield vs Real Pilar
|TyC Sports
Partidos de hoy en Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Real Madrid vs Barcelona
|ESPN, Disney+
|15:00
|Manchester United vs Bayern
|ESPN, Disney+
El horario de los partidos corresponde al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
