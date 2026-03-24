0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 25 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación y partidos en vivo para este miércoles 25 de marzo. Tenemos fútbol en Argentina, Uruguay y Champions League Femenina.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 25 de marzo
COMPARTIR

Este miércoles 25 de marzo continúa disputándose los torneos locales en Argentina, Colombia y Uruguay. También tenemos clásico en la Champions League Femenina entre Real Madrid vs Barcelona. En San Lorenzo debutará Gustavo Álvarez contra Deportivo Riestra. Consulta la programación junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Deportivo Riestra vs San LorenzoTyC Sports, Fanatiz

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:00América de Cali vs LlanerosFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Guaraní vs 2 de MayoTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Albion vs WanderersDisney+
15:00Cerro vs JuventudDisney+
18:30Boston River vs PeñarolDisney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Atlético Tucumán vs Sportivo BarracasTyC Sports
19:15Banfield vs Real PilarTyC Sports

Partidos de hoy en Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Real Madrid vs BarcelonaESPN, Disney+
15:00Manchester United vs BayernESPN, Disney+

El horario de los partidos corresponde al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano