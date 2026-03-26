La sorpresiva noticia que recibió Guillermo Viscarra tras el Bolivia vs Surinam

Bolivia le remontó a Surinam en lo que fue la semifinal del repechaje para el Mundial 2026 por 2-1. No obstante, tras el partido vino la fiesta. Sin embargo, Guillermo Viscarra, quien fue una de las figuras del encuentro, recibió una sorpresiva noticia tras finalizar el partido, pues el arquero de Alianza Lima recibió una destacada puntuación.

Como se recuerda, Billy fue clave para que ‘La Verde’ no se fuera perdiendo al descanso, ya que tras una buena jugada de los ‘Suriboys’, el portero blanquiazul le sacó una pelota con la cara a Myenty Abena, quien no podía creer lo que había pasado.

La sorpresiva noticia que recibió Guillermo Viscarra

Y es que el guardameta recibió una sorprendente calificación por parte de la plataforma Flashcore, quien le colocó 7.5 a Viscarra, solo por debajo de Ramiro Vaca que tuvo 7.6 y Miguel Terceros quien fue la figura del partido y obtuvo un 8.0.

Puntuaciones de acuerdo a Flashcore. Foto: Flashcore

No obstante, la página Sofascore también tuvo una puntuación similar, aunque colocó al portero de Alianza como el cuarto jugador con mejor valoración, poniéndole un 6.7 de puntuación.

Puntuación de acuerdo a Sofascore. Foto: Sofascore

¿Cuántos partidos ha disputado Guillermo Viscarra con la selección boliviana?

El jugador de 33 años ha logrado disputar 36 partidos oficiales con la selección boliviana, compartiendo titularidad con el experimentado Carlos Lampe.

¿Cuándo juega Bolivia vs Irak?

El partido entre Bolivia e Irak por el repechaje hacia el Mundial 2026 se jugará el martes 31 de marzo en México. Así, la ‘Verde’ tendrá cuatro días de descanso antes de afrontar el encuentro más trascendental de los últimos 32 años. Es importante señalar que, si hay empate, el clasificado se definirá directamente en tanda de penales, ya que la serie se decidirá en ese mismo compromiso.