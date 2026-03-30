¡De tocar el cielo a la cárcel! Excampeón del mundo podría terminar tras las rejas por insólita razón

Tocó el cielo en el Mundial de Brasil 2014 y ahora podría terminar en la cárcel por conducir sin licencia. Se trata de Jérome Boateng, exjugador del Bayern Múnich, quien fue campeón del mundo con Alemania y, de acuerdo con diversos medios, fue detenido por la policía.

Esta no sería la primera vez que Boateng tiene problemas con la ley alemana, pero su reincidencia ha abierto la posibilidad de que la justicia tome medidas más severas en contra del exjugador.

¿Por qué Jérome Boateng puede ir a la cárcel?

Y es que el exjugador tenía prohibido conducir desde octubre de 2025 debido a una infracción previa, por lo que su nueva detención agravó su situación. En caso de ser hallado culpable, la legislación alemana contempla como posibles sanciones una multa o una pena de prisión de hasta un año.

En ese sentido, la portavoz de la fiscalía señaló que la retirada definitiva de su licencia de conducir es una opción que se está evaluando debido a la reincidencia de sus acciones.

Boateng fue campeón del mundo en el 2014

Antecedentes de Jérome Boateng

Cabe señalar que no es la primera vez que Boateng tiene problemas con la justicia, pues en su momento fue condenado a pagar 200.000 euros por lesiones contra su expareja. A lo que la fiscalía le impuso una multa de 1,12 millones de euros.

El caso fue muy mediático entre los bávaros, al punto de que, tras los rumores que vinculaban a Boateng con el cuerpo técnico de Kompany tras su llegada a Múnich, la afición rechazó su regreso una vez se conoció la resolución del Tribunal Superior de Múnich en 2022.