Histórico DT respaldó a Yamal y dio fuerte comentario sobre el Barcelona: "Le exigen demasiado"

Lamine Yamal es considerado una de las joyas del fútbol de élite mundial, generando gran repercusión en el deporte. Sin embargo, el extremo del Barcelona está en el foco mediático debido al difícil contexto que atraviesa, tras la derrota del Barça frente al Atlético de Madrid por la Champions League, la cual terminó 2-0.

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En ese sentido, un histórico entrenador dio su análisis sobre el jugador de 18 años. Se trata de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien no dudó en apuntar contra el Barcelona por la forma en que manejan a la joven estrella blaugrana.

Para el estratega alemán, existe un desequilibrio entre lo que el futbolista aporta y lo que la institución le brinda, pues considera que está descompensado. Según su visión, el peso individual opaca la esencia colectiva necesaria para que una joya pueda brillar sin presiones desmedidas.

Jürgen Klopp respaldó a Lamine Yamal

El técnico analizó lo que fue el rendimiento de Yamal en el partido de ida contra el Atlético, pues como se recuerda, Yamal intentó por todos los medios sacarse a varios rivales con la intención de poder revertir la situación.

"Mira, cuando un jugador joven como Lamine Yamal lo da todo y aun así pierdes 0-2 contra el Atlético de Madrid, hay que hacerse preguntas", empezó diciendo.

"El fútbol es un juego de equipo, no un espectáculo de un solo hombre. Ahora mismo, el elenco culé le exige demasiado a un chico y le devuelve muy poco”, complementó.

“Si estuviera en un club como el Paris Saint-Germain, con jugadores que igualen su intensidad y calidad, verías algo realmente aterrador. Honestamente, si se despierta mañana y decide marcharse, no lo culparía ni un segundo porque un talento como ese necesita apoyo, no excusas”, fueron las tajantes palabras del ex Liverpool.