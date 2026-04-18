Prensa colombiana llenó de elogios a Pedro Gallese pese a derrota de Deportivo Cali: "Imponente"

Pedro Gallese sigue dando de qué hablar tras su fichaje por el Deportivo Cali, donde se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo. No obstante, su buen nivel no pudo evitar que su equipo cayera derrotado por 1-0 ante Boyacá Chicó en la Liga BetPlay de Colombia. Pese a ello, la prensa colombiana resaltó la actuación del portero de la selección peruana.

Prensa colombiana llenó de elogios a Pedro Gallese pese a derrota de Deportivo Cali

Si bien el equipo de nuestro compatriota no se pudo quedar con la victoria, Gallese volvió a dejar un gran rendimiento en el arco y demuestra que es titular indiscutible en el esquema del DT Rafael Dudamel. Precisamente, el medio ‘Win Sports Colombia’ sorprendió al destacar al golero por evitar una jugada manifiesta de gol.

Esto se dio luego de un error de la defensa de Deportivo Cali que estuvo cerca de convertirse en la primera anotación del partido. Sin embargo, enaltecieron a la figura de Pedro Gallese calificándolo como “imponente” ya que pudo evitar el fortísimo remate del delantero Jairo Molina y salvaguardar su valla.

Prensa colombiana enalteció a Pedro Gallese por su rendimiento

“El atacante (Jairo Molina) enganchó a un rival que buscaba desesperadamente despejar el peligro y remató con potencia al primer palo del pórtico 'azucarero'. No obstante, ahí apareció la figura del imponente arquero Pedro Gallese, que con ambas manos evitó lo que era el primer tanto del encuentro en la capital de Tunja”, remarcaron en su publicación.

Del mismo modo, señalaron que la jugada tuvo una gran dificultad para el guardameta por la poca visibilidad que tenía tras el disparo del atacante rival. Asimismo, remarcaron que el rebote de la atajada fue lo suficientemente largo para evitar un segundo intento.

Pedro Gallese envió mensaje a la hinchada de Deportivo Cali

Por otro lado, al final del partido, el arquero de la selección peruana se pronunció en conferencia de prensa y envió un mensaje de tranquilidad para la hinchada de Deportivo Cali, asegurando que podrán clasificar a la ronda final. “Primero siempre agradecerle por todo el apoyo que se queden tranquilos porque nosotros estamos seguros que vamos a clasificar”, señaló.