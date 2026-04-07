George Forsyth asombró al responder si se considera mejor que Pedro Gallese: “Una carrera…”

George Forsyth fue entrevistado para el programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante el desarrollo de la entrevista habló sobre diversos temas relacionados al fútbol; no obstante, en una de las secciones del programa se le hizo una rueda de preguntas rápidas, donde se le consultó si era mejor que el actual portero del América de Cali, Pedro Gallese.

En su respuesta no dudó en elogiar la carrera del actual portero de la selección peruana, aunque sorprendió al responder, pues señaló que estaba ahí nomás.

George Forsyth asombró al responder si se considera mejor que Pedro Gallese

Tras la pregunta, el exportero no dudó en señalar que Gallese es mejor, además, elogió la carrera del ‘Pulpo’ “A las justas, pero está ahí nomás. Pedrito ha hecho una carrera espectacular”, fue la respuesta del ex Alianza Lima.

Cabe señalar que ambos jugadores no han coincidido ni en ningún equipo ni en la selección peruana, pues son generaciones diferentes. No obstante, en 2019 Forsyth respaldó a Gallese luego de que este cometiera un blooper en el partido de Perú contra Brasil por la Copa América. “La vida está llena de golpes Pedrito. Solo los arqueros lo entenderemos. Frente en alto que la vida da revanchas”, escribió en aquel momento vía X Forsyth.

¿Cuántos partidos jugó George Forsyth con la selección peruana?

Cabe señalar que el portero llegó a disputar siete encuentros con la selección peruana, aunque todos correspondieron a partidos amistosos.