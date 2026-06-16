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Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 tras su gran partido ante España: “Récord”
Cabo Verde hizo historia al lograr un 0-0 ante España en el Mundial 2026, sorprendiendo a muchos hinchas que daban como favorita al conjunto europeo.
El partido entre Cabo Verde y España sigue dando de qué hablar luego de que se diera a conocer que el equipo africano lograra un nuevo hito en su historia tras el 0-0 que consiguió ante una de las candidatas a llevarse el Mundial 2026. Los ‘Tiburones Azules’ han ganado bastante popularidad en las últimas horas, por lo que muchos han empezado a buscar información sobre ellos para conocer un poco más de su historia.
En este sentido, el reconocido Mister Chip dio a conocer un dato poco conocido, pues la selección de Cabo Verde habría registrado la cifra más baja (registrada) de faltas cometidas en un partido mundialista.
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Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 tras su gran partido ante España
De acuerdo con el experto en datos, esta baja cifra de faltas cometidas durante un partido es un “Récord histórico”.
“Cabo Verde ha cometido SOLO UNA falta en su partido contra España, la cifra MÁS BAJA registrada por una selección en un partido de la Copa del Mundo desde 1966 (primera Copa del Mundo televisada al completo)”, explicó vía X.
Después, dio a conocer cuáles son las naciones con menos faltas durante un partido mundialista.
- “Costa Rica - 3 faltas (vs Alemania, 2022)
- Alemania - 3 faltas (vs Chile, 1974”.
Dato de Mister Chip
Próximos partidos de Cabo Verde
- Uruguay vs Cabo Verde | 21.06 | 5.00 p. m.
- Cabo Verde vs Arabia Saudí | 26.06 | 7.00 p. m.
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