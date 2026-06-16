El insólito mensaje que recibió Vozinha antes de debutar en el Mundial contra España: "Pequeño..."

La sensación del momento, Vozinha, portero de Cabo Verde, se convirtió en figura luego de debutar de gran manera ante la selección española en el Mundial 2026. Sus destacadas actuaciones han sido reconocidas por los aficionados al fútbol, quienes no han dudado en seguirlo en sus redes sociales tras este memorable encuentro mundialista.

No obstante, algo que muy pocos saben es que el arquero de 40 años también se dedica a la enseñanza de vóley, por lo que tuvo que dejar temporalmente su trabajo para representar a su país en la Copa del Mundo. Ante esta situación, la institución Reis, ubicada en la isla de San Vicente, en Cabo Verde, se pronunció a través de sus redes sociales y dejó un insólito comentario.

El insólito mensaje que recibió Vozinha, portero de Cabo Verde

Un día antes de su debut en el Mundial 2026, la mencionada institución escribió en sus redes sociales una publicación dedicada al portero, en la que aclaró que no podrá estar repartiendo clases este verano debido a la cita mundialista en la que se encuentra.

“Este año, por razones completamente ajenas al control de la dirección, del personal técnico, e incluso de las fuerzas de la naturaleza... El gran Vozinha no estará presente este verano para tomar esa pelota contra el instituto Reis. ¿Razón? Va a resolver un pequeño compromiso llamado Campeonato Mundial de Fútbol. Todavía intentamos negociar... pero parece que por ahora este llamado campeonato mundial es más grande que nuestro instituto. El más afortunado del mundo, campeón. Como siempre, tú representas”, fueron las emotivas palabras que escribió la institución Reis previo al duelo contra España.

Escribió el Instituto Reis

Cabe señalar que Vozinha, durante los meses de verano, se dedica a trabajar como entrenador de vóley playa, un dato que muy pocas personas conocen.