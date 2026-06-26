¿Cambia de club? Renato Tapia confirmó contacto con River Plate de Argentina: "Conversamos"

Uno de los jugadores que repercutió a nivel internacional por su posible llegada a River Plate fue Renato Tapia. Pese a tener contrato vigente con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el volante peruano fue vinculado con uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Recientemente, nuestro compatriota habló para confirmar el acercamiento con el cuadro millonario.

Renato Tapia confirmó contacto con River Plate

En diálogo con el programa 'Juego Cruzado', Renato Tapia reveló públicamente que River Plate sí llegó a preguntar por él para que fuera una alternativa en el primer equipo argentino. Eso sí, dejó en claro que circularon versiones alejadas de la realidad, como la de un supuesto rechazo a una oferta de la institución millonaria.

Según reveló el mundialista con la Bicolor en Rusia 2018, fue el preparador físico de River Plate quien se contactó directamente con él. Las conversaciones no avanzaron, pero no se cierra la posibilidad a estas alturas del mercado de fichajes en Sudamérica.

"No es un secreto que River Plate haya preguntado por mí, pero esa oferta que todos dicen que llegó y yo rechacé no existió. Conversamos, sí. No me llamó el 'Chacho' Coudet directamente. No hablo con él desde que se fue del Celta. Sí se comunicó conmigo Octavio Manera, preparador físico en su comando técnico", confesó.

(VIDEO: Juego Cruzado)

Renato Tapia disfruta de sus vacaciones y espera el inicio de la pretemporada en su club para seguir cumpliendo su contrato con el elenco de Emiratos Árabes Unidos. Se sabe que el jugador no ha tenido presencia en Perú por no ser considerado en la selección, por lo que ahora trabaja para convertirse en una pieza fundamental de su plantel.