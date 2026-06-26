- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿Cambia de club? Renato Tapia confirmó contacto con River Plate de Argentina: "Conversamos"
Renato Tapia fue noticia internacional al ser vinculado con River Plate de Argentina. Ahora, el volante confirma contacto con el cuadro millonario.
Uno de los jugadores que repercutió a nivel internacional por su posible llegada a River Plate fue Renato Tapia. Pese a tener contrato vigente con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el volante peruano fue vinculado con uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Recientemente, nuestro compatriota habló para confirmar el acercamiento con el cuadro millonario.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
Renato Tapia confirmó contacto con River Plate
En diálogo con el programa 'Juego Cruzado', Renato Tapia reveló públicamente que River Plate sí llegó a preguntar por él para que fuera una alternativa en el primer equipo argentino. Eso sí, dejó en claro que circularon versiones alejadas de la realidad, como la de un supuesto rechazo a una oferta de la institución millonaria.
Según reveló el mundialista con la Bicolor en Rusia 2018, fue el preparador físico de River Plate quien se contactó directamente con él. Las conversaciones no avanzaron, pero no se cierra la posibilidad a estas alturas del mercado de fichajes en Sudamérica.
"No es un secreto que River Plate haya preguntado por mí, pero esa oferta que todos dicen que llegó y yo rechacé no existió. Conversamos, sí. No me llamó el 'Chacho' Coudet directamente. No hablo con él desde que se fue del Celta. Sí se comunicó conmigo Octavio Manera, preparador físico en su comando técnico", confesó.
(VIDEO: Juego Cruzado)
Renato Tapia disfruta de sus vacaciones y espera el inicio de la pretemporada en su club para seguir cumpliendo su contrato con el elenco de Emiratos Árabes Unidos. Se sabe que el jugador no ha tenido presencia en Perú por no ser considerado en la selección, por lo que ahora trabaja para convertirse en una pieza fundamental de su plantel.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00