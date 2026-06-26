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¿A qué hora juega Argelia vs Austria y en qué canal ver el partido del Mundial 2026?
Conoce a qué hora y en dónde ver el partido entre la selección de Argelia vs Austria por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.
La selección de Argelia y Austria se enfrentarán en un emocionante duelo que define quién clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por eso, te contamos a qué hora y dónde podrás ver este partido, que pertenece al grupo de Argentina.
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¿A qué hora juega Argelia vs Austria por el Mundial 2026?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Argelia vs Austria, válido por la fecha 3 del grupo J del Mundial 2026:
- México y Centroamérica: 8.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 10.00 p. m.
- Haití: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 10.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (del domingo 21)
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¿Dónde ver Argelia vs Austria EN VIVO por la Copa del Mundo 2026?
Para ver el encuentro entre las selecciones de Argelia vs Austria por la tercera jornada del grupo J de la Copa del Mundo 2026, podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:
- Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: SportTV, Globoplay, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Radio Nacional de Colombia, DGO y Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- México: Vix México.
- Paraguay: Unicanal.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV, DGO y Paramount+.
- Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV, Telemundo, Universo, TeleXitos, Fox One, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio.
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO e Inter.
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