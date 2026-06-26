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¿A qué hora juega Argelia vs Austria y en qué canal ver el partido del Mundial 2026?

Conoce a qué hora y en dónde ver el partido entre la selección de Argelia vs Austria por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luis Blancas
Hora y canal para ver Argelia vs Austria por el Mundial 2026
Hora y canal para ver Argelia vs Austria por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Argelia y Austria se enfrentarán en un emocionante duelo que define quién clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por eso, te contamos a qué hora y dónde podrás ver este partido, que pertenece al grupo de Argentina.

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¿A qué hora juega Argelia vs Austria por el Mundial 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Argelia vs Austria, válido por la fecha 3 del grupo J del Mundial 2026:

  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Haití: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 10.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (del domingo 21)
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¿Dónde ver Argelia vs Austria EN VIVO por la Copa del Mundo 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Argelia vs Austria por la tercera jornada del grupo J de la Copa del Mundo 2026, podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:

  • Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: SportTV, Globoplay, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV.
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Radio Nacional de Colombia, DGO y Paramount+.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • México: Vix México.
  • Paraguay: Unicanal.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV, DGO y Paramount+.
  • Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV, Telemundo, Universo, TeleXitos, Fox One, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio.
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO e Inter.
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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