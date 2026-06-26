¿A qué hora juega Argelia vs Austria y en qué canal ver el partido del Mundial 2026?

La selección de Argelia y Austria se enfrentarán en un emocionante duelo que define quién clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por eso, te contamos a qué hora y dónde podrás ver este partido, que pertenece al grupo de Argentina.

¿A qué hora juega Argelia vs Austria por el Mundial 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Argelia vs Austria, válido por la fecha 3 del grupo J del Mundial 2026:

México y Centroamérica: 8.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10.00 p. m.

Haití: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (del domingo 21)

Algeria y Austria se enfrentarán por la última fecha del Mundial 2026

¿Dónde ver Argelia vs Austria EN VIVO por la Copa del Mundo 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Argelia vs Austria por la tercera jornada del grupo J de la Copa del Mundo 2026, podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países: