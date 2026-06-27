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Alineaciones confirmadas de Colombia vs Portugal por partido del Mundial 2026
Conoce las alineaciones del partido entre Colombia vs Portugal por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026. ¿Juega Cristiano Ronaldo?
Todo listo para el choque entre las selecciones de Colombia y Portugal por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026. Figuras como Cristiano Ronaldo, Vitinha, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros, estarán presentes en el Hard Rock Stadium de Miami. Conoce las posibles alineaciones para el vital encuentro que protagonizarán lusos y cafeteros.
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Alineación de Colombia vs Portugal
Este es el once que alista Néstor Lorenzo para medirse ante Portugal: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.
Colombia mantendría su 4-3-3 con Camilo Vargas en el arco; una línea defensiva con Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En el medio aparecerían Jefferson Lerma junto a Gustavo Puerta y James Rodríguez como cerebro para manejar los tiempos, mientras que arriba el desequilibrio recaería en Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. La idea de Néstor Lorenzo sería sostener la intensidad por bandas y aprovechar la circulación rápida para atacar a una defensa portuguesa que suele adelantar líneas.
Alineación de Portugal vs Colombia
Así tiene en mente formar el cuadro luso para sacar los tres puntos ante los cafeteros: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.
(VIDEO: DSports)
Portugal, por su parte, se perfila con un 4-2-3-1 muy ofensivo y con varias figuras de peso mundial. El posible once tendría a Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en defensa; una doble contención con Vitinha y João Neves; más adelantados, Pedro Neto, Bruno Fernandes y la duda entre João Félix o Rafael Leão, con Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva. Roberto Martínez llega con confianza tras la goleada sobre Uzbekistán y con la intención de quedarse con el primer lugar del grupo, en un partido que promete mucha calidad técnica y ritmo alto desde el inicio.
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