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Alineaciones confirmadas de Colombia vs Portugal por partido del Mundial 2026

Conoce las alineaciones del partido entre Colombia vs Portugal por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026. ¿Juega Cristiano Ronaldo?

Diego Medina
Colombia y Portugal jugarán por el primer lugar del grupo K del Mundial 2026.
Colombia y Portugal jugarán por el primer lugar del grupo K del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para el choque entre las selecciones de Colombia y Portugal por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026. Figuras como Cristiano Ronaldo, Vitinha, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros, estarán presentes en el Hard Rock Stadium de Miami. Conoce las posibles alineaciones para el vital encuentro que protagonizarán lusos y cafeteros.

Colombia vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Colombia vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Mundial 2026: horario, dónde ver y pronóstico

Alineación de Colombia vs Portugal

Este es el once que alista Néstor Lorenzo para medirse ante Portugal: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

Colombia mantendría su 4-3-3 con Camilo Vargas en el arco; una línea defensiva con Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En el medio aparecerían Jefferson Lerma junto a Gustavo Puerta y James Rodríguez como cerebro para manejar los tiempos, mientras que arriba el desequilibrio recaería en Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. La idea de Néstor Lorenzo sería sostener la intensidad por bandas y aprovechar la circulación rápida para atacar a una defensa portuguesa que suele adelantar líneas.

Alineación de Portugal vs Colombia

Así tiene en mente formar el cuadro luso para sacar los tres puntos ante los cafeteros: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

(VIDEO: DSports)

Portugal, por su parte, se perfila con un 4-2-3-1 muy ofensivo y con varias figuras de peso mundial. El posible once tendría a Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en defensa; una doble contención con Vitinha y João Neves; más adelantados, Pedro Neto, Bruno Fernandes y la duda entre João Félix o Rafael Leão, con Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva. Roberto Martínez llega con confianza tras la goleada sobre Uzbekistán y con la intención de quedarse con el primer lugar del grupo, en un partido que promete mucha calidad técnica y ritmo alto desde el inicio.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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