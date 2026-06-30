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México vs Ecuador por el Mundial 2026
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¿Qué pasó con el partido México vs Ecuador por el Mundial 2026 y por qué se aplazó? Esto se sabe

El partido México vs. Ecuador por el Mundial 2026 no comenzó a la hora pactada, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe.

Francisco Esteves
¿Qué pasó con el partido México vs Ecuador por el Mundial 2026?
¿Qué pasó con el partido México vs Ecuador por el Mundial 2026? | Foto: Composición Líbero.
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El partido entre las selecciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026 sufrió un retraso y generó preocupación en todos los hinchas, ya que comenzaron a temer lo peor: la suspensión del partido y nueva reprogramación. Ante ello, para aclarar las dudas que puedan tener, a continuación brindamos toda la información que se tiene al respecto sobre el compromiso por los dieciseisavos de final.

Kylian Mbappé habló en la previa sobre el partido entre Francia y Paraguay.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su fuerte opinión sobre Paraguay: "Son un equipo que hay que tomar en serio"

"No se puede ingresar por la tormenta. Hay amenaza de tormenta eléctrica. FIFA ha suspendido toda actividad en el terreno de juego y corre riesgo el inicio a esta hora. Tendrán que ser avisados de cómo va avanzando el tema. Estamos en hora previa del partido y según lo que ha comunicado FIFA, todo está demorado", informaron en directo en el canal de DIRECTV Sports.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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