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¿Qué pasó con el partido México vs Ecuador por el Mundial 2026 y por qué se aplazó? Esto se sabe
El partido México vs. Ecuador por el Mundial 2026 no comenzó a la hora pactada, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe.
El partido entre las selecciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026 sufrió un retraso y generó preocupación en todos los hinchas, ya que comenzaron a temer lo peor: la suspensión del partido y nueva reprogramación. Ante ello, para aclarar las dudas que puedan tener, a continuación brindamos toda la información que se tiene al respecto sobre el compromiso por los dieciseisavos de final.
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"No se puede ingresar por la tormenta. Hay amenaza de tormenta eléctrica. FIFA ha suspendido toda actividad en el terreno de juego y corre riesgo el inicio a esta hora. Tendrán que ser avisados de cómo va avanzando el tema. Estamos en hora previa del partido y según lo que ha comunicado FIFA, todo está demorado", informaron en directo en el canal de DIRECTV Sports.
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