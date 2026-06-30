Kylian Mbappé y su fuerte opinión sobre Paraguay: "Son un equipo que hay que tomar en serio"

Francia no tuvo problemas, goleó 3-0 a Suecia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 donde espera Paraguay. De cara a este encuentro, su capitán Kylian Mbappé, quien convirtió un doblete y llegó a los seis tantos en esta edición, se refirió al equipo de Gustavo Alfaro.

Recordemos que los guaraníes empataron 1-1 con Alemania y lograron imponerse en la tanda de penales, donde se quedaron con la victoria por 4-3 para sellar esta histórica clasificación.

Previo a este cotejo, el delantero del Real Madrid aseguró que Paraguay es una selección que tienen que tomarse muy en serio porque no existe ningún partido fácil en la Copa del Mundo.

“Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado. Un poco porque hace calor”, empezó diciendo el delantero francés al término del encuentro. Luego, se refirió al conjunto sudamericano: “Empezaremos a pensar en Paraguay y ellos mostraron eso, que son un equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania, así que, no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar”.

Kylian Mbappé anotó un doblete ante Suecia.

¿Cuándo juegan Francia vs Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partidazo entre Francia vs Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 está pactado para este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field y está pactado para que empiece a las 4.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de DIRECTV Sports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.