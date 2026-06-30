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Paraguay vs. Francia: fecha, hora y canal para ver partido por los octavos del Mundial 2026

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido entre Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

Francisco Esteves
Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026.
Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026.
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Tras haber culminado con éxito su participación en dieciseisavos, ahora Paraguay vs. Francia chocarán por los octavos de final del Mundial 2026 en un partido sumamente atractivo para los hinchas de todas partes. Por ello, a continuación te contamos cuándo, a qué hora, y dónde podrás ver el emocionante encuentro entre la selección de Conmebol contra la actual subcampeona del mundo, y principal candidata a llevarse el título.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¿Cuándo juega Paraguay vs. Francia?

Según la programación oficial de la FIFA, Paraguay y Francia se enfrentarán el próximo sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field, estadio ubicado en Filadelfia, Estados Unidos. La fecha ha sido confirmada y, salvo un evento inesperado, no será modificada. En caso suceda lo contrario, te brindaremos toda la información aquí, en el diario Líbero.

Paraguay vs. Francia: horario del partido

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 15.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 16.00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 17.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18.00 horas
  • España: 23.00 horas

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de ver totalmente online el encuentro vía DGO, si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming. Paramount+ también llevará este encuentro hasta los hogares de algunos países sudamericanos.

Paraguay vs. Francia: posibles alineaciones

Paraguay: Gill, Cáceres, Gómez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almirón, Enciso y Avalos.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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