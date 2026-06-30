Presidente de Corea del Sur ordena investigación de la selección tras el Mundial 2026: "Minuciosamente..."

¡Tensión en Corea del Sur! La eliminación en el Mundial 2026 del elenco surcoreano ha generado sorpresas internacionalmente y, sobre todo, en el país asiático, donde los ánimos se encuentran alborotados tanto en el plano deportivo como político, pues los cuestionamientos hacia el rendimiento de los dirigidos por Hong Myung-bo han sido el tema más tocado en estos días, ya que mucho se ha cuestionado la designación del entrenador.

Mediante sus redes sociales, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, sorprendió al ordenar la investigación minuciosa de la selección tras su pésimo papel en la Copa del Mundo. Además, pidió a los ministerios respectivos apoyar en esta situación, considerando que ha sido un fracaso, pues ha ocasionado un gran vacío en el país surcoreano.

Además, los cuestionamientos tampoco fueron ajenos a la designación de Hong Myung-bo, resaltando que, si se prefiere el “favoritismo”, no se llega lejos.

Presidente de Corea del Sur ordena investigación de la selección tras el Mundial 2026

La situación en Corea del Sur es de incredulidad, pues se esperaba que ‘Los Guerreros de Taeguk’ llegaran a mejores instancias. Para que participaran en este Mundial 2026, se les destinó un gran monto económico. Esto, de acuerdo con lo que explicó el presidente de esta nación.

“Yo también, como exdirector honorario de un equipo profesional de fútbol y como fan emocional de los Red Devils, me siento más allá de la confusión ante este resultado inesperado: una absoluta incredulidad”.

“Al final, se ha demostrado una vez más que el personal lo es todo. Si se prioriza el favoritismo sobre la capacidad y se selecciona a personas incompetentes como comandantes, el resultado es predecible como el fuego. La posibilidad de nombramientos chapuceros que no distinguen entre lo público y lo privado, y que anteponen el interés personal al interés público, se debe a que es imposible o difícil vigilar, controlar y sancionar a los responsables de los nombramientos”.

“(…) Sé que se ha instruido y se está implementando adecuadamente la guía administrativa para que entidades deportivas como el Comité Olímpico y Deportivo de Corea o la Asociación de Fútbol adopten un sistema de elección directa por todos los deportistas involucrados, en lugar del actual sistema de elección indirecta por un pequeño número de delegados del Consejo Ejecutivo”.

“Construir un sistema estricto de supervisión y control para garantizar la transparencia, equidad y objetividad en la gestión, y asegurar que se asuma la responsabilidad correspondiente por las acciones y resultados, es también una tarea importante. Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, que ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos”.

“Dado que la participación en la Copa del Mundo implica una gran cantidad de fondos públicos de los ciudadanos y el apoyo nacional, les ruego que en el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se investigue minuciosamente la situación exacta de este incidente, se analicen las causas, y se elaboren medidas detalladas para prevenir su reincidencia y mejorar el sistema”, escribió vía X Lee Jae Myung.