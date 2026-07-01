Harry Kane, figura de Inglaterra, dio fuerte calificativo a RD Congo: "Un equipo..."

La selección de Inglaterra logró una victoria agónica por 2-1 ante RD Congo en los 16avos de final del Mundial 2026 y el destacado del encuentro, por sus goles, fue Harry Kane. El delantero salió al frente para dar un rotundo calificativo a la selección congoleña después del partido.

Harry Kane, figura de Inglaterra en el Mundial 2026, dio fuerte calificativo a la selección de RD Congo

Kane fue la gran figura de Inglaterra en la remontada frente a República Democrática del Congo y, tras convertirse en el héroe de la clasificación, expresó toda su felicidad por el resultado. El delantero del Bayern Múnich reconoció la dificultad del encuentro y destacó la perseverancia del equipo para remontar el marcador.

Harry Kane anotó un doblete en el triunfo de Inglaterra vs RD Congo

"Para ser sincero, se siente increíble. Fue un partido muy intenso ante un rival fuerte y muy bien organizado. Después de la primera pausa de hidratación elevamos nuestro nivel y comenzamos a generar más peligro, aunque su arquero tuvo intervenciones extraordinarias en el primer tiempo", señaló el goleador inglés.

Kane también explicó que la clave estuvo en no bajar los brazos pese a las dificultades. "Lo importante era seguir insistiendo hasta que apareciera ese momento decisivo. Hoy me tocó a mí asumir ese papel y estoy muy feliz por haber ayudado al equipo", afirmó.

Harry Kane en el Mundial 2026

Con el doblete que marcó ante RD Congo, Harry Kane llegó a 13 goles en apenas 15 partidos mundialistas, consolidándose entre los máximos artilleros de la historia de Inglaterra en la Copa del Mundo. Ahora buscará ampliar su registro cuando los ingleses enfrenten al anfitrión México en los octavos de final.