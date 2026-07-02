Leyenda de Colombia 'dispara' contra el VAR por gol anulado ante Portugal: "Las cámaras están mal..."

La campaña que realiza la Selección Colombia durante el Mundial 2026 no solo mantiene en vilo a todo un país, sino que también ha despertado el entusiasmo de sus máximas leyendas. El exarquero mundialista René Higuita manifestó su confianza en el presente del combinado nacional y aseguró que el equipo posee los argumentos futbolísticos necesarios para pelear por el título. Para el exguardameta, el éxito en este certamen dependerá exclusivamente de la convicción y la seguridad que el propio plantel mantenga sobre su estilo de juego y capacidad.

Al analizar las virtudes de la actual generación, el popular 'Loco' trazó un paralelo con la recordada selección colombiana de la década de los 90. Higuita destacó que la gran ventaja de los futbolistas de hoy radica en el rodaje internacional que poseen. Al recordar el pasado, el ídolo reflexionó con nostalgia: "Si nosotros en esa oportunidad hubiéramos tenido la experiencia que tienen estos muchachos de hoy en día, la historia sería otra (...) por eso nos ilusionamos con nuestra selección".

No obstante, el exjugador no ocultó su incomodidad respecto del arbitraje y se sumó a la controversia por el gol milimétricamente anulado a Davinson Sánchez frente a Portugal. Higuita lanzó una dura crítica a la implementación del VAR y señaló directamente errores en las transmisiones: "A mí me parece que con toda la inversión que se está haciendo para un VAR y con toda la tecnología, yo creo que las cámaras están muy mal ubicadas… Hay que ayudar también con toda esa tecnología a ubicar muy bien las cámaras para que la gente no tenga dudas".

De cara al inmediato desafío en los dieciseisavos de final, Higuita advirtió que el cruce contra el conjunto africano requerirá mucha concentración, pues el rival llega fortalecido tras avanzar como uno de los mejores terceros. "Seguimos confiando en nuestra selección, en cada uno de los jugadores y en la experiencia que ellos le aportan al equipo. Ghana es físicamente bastante fuerte, no es un partido fácil y hay que tener inteligencia, la inteligencia del sudamericano, y aportar el fútbol que tiene el sudamericano", enfatizó el exguardameta.

Este análisis táctico coincide con el favoritismo que otorgan las cuotas de Betsson, donde el triunfo cafetero paga 1,55 frente al 7,70 de Ghana. Con el partido a la vuelta de la esquina, el verdadero reto será sostener la confianza y demostrar que esta generación está lista para seguir haciendo historia. "Veo a Colombia con mucho potencial. Yo creo que la selección tiene muy buen fútbol y lo ha estado mostrando. (...) Si nosotros nos creemos el cuento, podemos estar en una final del mundo", sentenció finalmente el exarquero en una entrevista concedida a la periodista Talía Azcárate para el canal de Betsson.