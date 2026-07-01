Partidos del Mundial hoy, jueves 2 de julio: programación, resultados y dónde ver

No te pierdas hoy, jueves 2 de julio, los emocionantes partidos del Mundial 2026. Revisa la programación completa con encuentros por los dieciseisavos de final, donde jugarán España de Lamine Yamal, Portugal de Cristiano Ronaldo, Croacia de Luka Modric, y más. Además, también habrá acción en la Copa de Chile.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partidos Horario Canales de TV España vs. Austria 2.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Portugal vs. Croacia 4.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Suiza vs. Argelia 10.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de Chile

Partidos Horario Canales de TV Huachipato vs. Dep. Concepción 5.00 p. m. TNT Sports Premium O’Higgins vs. Colo Colo 7.30 p. m. TNT Sports Premium

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los partidos del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con todo el torneo.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.