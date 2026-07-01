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Partidos del Mundial hoy, jueves 2 de julio: programación, resultados y dónde ver

Revisa la programación de los partidos de hoy, jueves 2 de julio, con los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su momento más picante.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial hoy, jueves 2 de julio.
Partidos del Mundial hoy, jueves 2 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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No te pierdas hoy, jueves 2 de julio, los emocionantes partidos del Mundial 2026. Revisa la programación completa con encuentros por los dieciseisavos de final, donde jugarán España de Lamine Yamal, Portugal de Cristiano Ronaldo, Croacia de Luka Modric, y más. Además, también habrá acción en la Copa de Chile.

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Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidosHorarioCanales de TV
España vs. Austria2.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Portugal vs. Croacia4.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Suiza vs. Argelia10.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de Chile

PartidosHorarioCanales de TV
Huachipato vs. Dep. Concepción5.00 p. m.TNT Sports Premium
O’Higgins vs. Colo Colo7.30 p. m.TNT Sports Premium

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los partidos del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con todo el torneo.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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