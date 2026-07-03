Modric apuntó contra el VAR tras polémica eliminación de Croacia ante Portugal: "No hay pruebas"

La eliminatoria entre Croacia y Portugal no dejó un cierre menos que dramático. Con el tiempo cumplido, los croatas lograron empatar 2-2 gracias a un gol de Josko Gvardiol. Sin embargo, fue anulado por un polémico fuera de juego que tuvo que ser validado con la tecnología. Por ello, Luka Modric no se contuvo y lanzó una fuerte crítica al arbitraje tras ser eliminados del Mundial 2026.

Luka Modric apuntó contra el VAR tras polémica eliminación de Croacia

Durante la zona mixta, Luka Modric fue consultado por sus sensaciones luego de la polémica eliminación de Croacia. La controversia se originó por una acción en la que la tecnología del balón detectó un supuesto roce de un compañero, que terminó invalidando el gol agónico de Gvardiol por posición adelantada.

La leyenda croata no ocultó su malestar y aseguró que las imágenes no evidencian el contacto señalado por el VAR, por lo que, a su juicio, la anotación nunca debió ser anulada.

VAR anuló el gol de Croacia ante Portugal por este fuera de juego

“Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más. ¿El gol anulado? El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no era fuera de juego", indicó.

En esa misma línea, el volante fue muy crítico con la utilización del VAR y consideró que, de haberse producido una jugada similar a favor de Portugal, la revisión no habría ocurrido. Asimismo, expresó nuevamente su desacuerdo con el videoarbitraje, al considerar que se aplica de manera selectiva.

"Creo que merecíamos mucho más, pero algunas cosas jugaron a su favor. Ese penalti.... creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado. Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Lo usan mal o lo usan de manera selectiva, fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200 %", acotó.

Luka Modric opinó sobre el penal de Portugal

De igual forma, el exjugador del Real Madrid sostuvo que la acción que derivó en el penal a favor de Portugal no debió sancionarse y que, por el contrario, se trató de un forcejeo normal entre ambos futbolistas. Además, afirmó que las decisiones arbitrales terminaron perjudicando de manera constante a Croacia.

“No era penalti hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso digo que el VAR debe usarse si el error es 200 %. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra. No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo", finalizó.