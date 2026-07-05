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Cristiano Ronaldo tuvo un cruce con periodista y lo retó en plena conferencia: "Yo sé que no me quieres"

Previo al partido entre Portugal vs España, Cristiano Ronaldo protagonizó un curioso incidente en conferencia de prensa con un comunicador.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo tuvo un pequeño percance en conferencia de prensa.
Cristiano Ronaldo tuvo un pequeño percance en conferencia de prensa. | Foto: captura X/liberta___depre
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Tras eliminar a Croacia, Portugal enfrentará a España por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que puede marcar el retiro de Cristiano Ronaldo de su selección, según palabras de su propia hermana. Por ello, el delantero acudió a la conferencia de prensa para responder todo tipo de preguntas, hasta que protagonizó un pequeño percance con uno de los periodistas.

Florian Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

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Tras responder algunas interrogantes, Cristiano Ronaldo se dirigió hacia Marcelo Bechler, comentarista de TNT Sports de Sao Paulo, a quien retó a que le hiciera una buena pregunta: “¿Quién va a preguntar? Ve, ve con ese chico que está al frente. Aquel chico… él no me quiere, quiero ver si me hace una buena pregunta, así que ve”.

Cuando dieron con Bechler, Cristiano añadió: “Es él, yo sé que no me quiere”. Cuando le pasaron el micrófono, el brasileño le preguntó: “Cristiano, ¿todo bien? Ronaldo, te adoro, un placer hablar contigo. Quería saber cuál es la cosa más difícil de jugar una Copa del Mundo a los 41 años”.

Ante esto, Cristiano Ronaldo respondió: “¿Cuál es la cosa más difícil? Es hablar con ustedes... con algunos de ustedes. Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”.

Luego, añadió: “Yo tengo... me quedo muy bien con las caras de las personas, no... Solo necesito verlos una vez y ya no me olvido más. Pero jugar con 41 años es... creo que ha sido una buena experiencia, porque para llegar a este nivel tienes que privarte de muchas cosas, y... y lo que he hecho en toda mi carrera ha sido eso, adaptarme también a los matices de la edad, sabiendo que no soy el mismo jugador que era antes. Pero una cosa que tengo clara es que nada ha cambiado, sigo marcando goles”.

Finalmente, remarcó que lo único que le importa es ganar al día siguiente: “Por eso, espero marcar mañana. Si no marco mañana, que otro compañero mío lo haga y que podamos pasar (de ronda), y eso es lo que cuenta. Es lo que queda en la memoria: pasar, jugar contra un gran equipo, y sería... sería bonito ganar mañana".

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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