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Cristiano se quedó sin DT: Roberto Martínez renunció tras quedar eliminado del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo recibió otra mala noticia: se quedó sin director técnico tras la renuncia de Roberto Martínez por quedar fuera del Mundial 2026.

Francisco Esteves
Cristiano se quedó sin DT.
Cristiano se quedó sin DT. | Foto: AFP.
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Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial 2026 luego de perder 1-0 ante España por los octavos de final. La derrota no fue lo único que dejó en Portugal, ya que recientemente se confirmó la renuncia de Roberto Martínez a la dirección técnica del plantel principal.

Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo confirmó que jugó su último Mundial y apuntó: "Antes de mí, Portugal no había ganado nada"

Diversas fuentes internacionales, como el periodista Fabrizio Romano, dieron a conocer que el estratega español dejó su cargo tras haber sucumbido y dejado a CR7 sin la posibilidad de poder levantar la Copa del Mundo. La noticia ha causado revuelo internacional.

Pese a que se esperaba una decisión sobre su continuidad luego de la derrota en octavos de final del Mundial 2026, nadie vio venir que sería tan pronto. Roberto Martínez no es más entrenador de Portugal y en los siguientes días anunciarán a su sucesor mediante un comunicado oficial.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Portugal quedó eliminado del Mundial 2026.

Esta noticia impactó sin duda a Cristiano Ronaldo, ya que probablemente haya sido su último partido con la camiseta de su selección, por lo que no volverá a tener otro entrenador con su combinado patrio. El ‘Bicho’ también se notó conmovido una vez terminado el encuentro, ya que incluso derramó lágrimas.

Trayectoria de Roberto Martínez

Estos han sido sus equipos:

  • Swansea City
  • Wigan Athletic
  • Everton
  • Selección de Bélgica
  • Selección de Portugal
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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