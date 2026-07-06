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Cristiano se quedó sin DT: Roberto Martínez renunció tras quedar eliminado del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo recibió otra mala noticia: se quedó sin director técnico tras la renuncia de Roberto Martínez por quedar fuera del Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial 2026 luego de perder 1-0 ante España por los octavos de final. La derrota no fue lo único que dejó en Portugal, ya que recientemente se confirmó la renuncia de Roberto Martínez a la dirección técnica del plantel principal.
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Diversas fuentes internacionales, como el periodista Fabrizio Romano, dieron a conocer que el estratega español dejó su cargo tras haber sucumbido y dejado a CR7 sin la posibilidad de poder levantar la Copa del Mundo. La noticia ha causado revuelo internacional.
Pese a que se esperaba una decisión sobre su continuidad luego de la derrota en octavos de final del Mundial 2026, nadie vio venir que sería tan pronto. Roberto Martínez no es más entrenador de Portugal y en los siguientes días anunciarán a su sucesor mediante un comunicado oficial.
Portugal quedó eliminado del Mundial 2026.
Esta noticia impactó sin duda a Cristiano Ronaldo, ya que probablemente haya sido su último partido con la camiseta de su selección, por lo que no volverá a tener otro entrenador con su combinado patrio. El ‘Bicho’ también se notó conmovido una vez terminado el encuentro, ya que incluso derramó lágrimas.
Trayectoria de Roberto Martínez
Estos han sido sus equipos:
- Swansea City
- Wigan Athletic
- Everton
- Selección de Bélgica
- Selección de Portugal
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