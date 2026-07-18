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¡Definición de lujo! Gol de Declan Rice para el 1-0 de Inglaterra a Francia por el Mundial 2026
El mediocentro sorprendió a todos con un sutil disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al portero Mike Maignan.
Declan Rice pone el 1-0 para Inglaterra ante Francia. Foto: DSports
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Golazo desde fuera del área de Declan Rice que pone el 1-0 en el partido de Inglaterra vs Francia para definir quién se queda con el tercer lugar del Mundial 2026.
Francia vs Inglaterra: gol de Declan Rice
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