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Gustavo Costas, ex Alianza Lima, es nuevo entrenador de Cerro Porteño: "Vamos a dejar la vida acá"

Gustavo Costas vuelve a Cerro Porteño para asumir el reto de dirigir al conjunto paraguayo y dejó un contundente mensaje tras su presentación oficial.

Eduardo Chirinos
Gustavo Costas es nuevo DT de Cerro Porteño.
Gustavo Costas es nuevo DT de Cerro Porteño. | Foto: Cerro Porteño
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Gustavo Costas, recordado en el fútbol peruano por su paso en Alianza Lima, fue oficializado este viernes como nuevo director técnico del club Cerro Porteño de Paraguay, equipo al cual regresa tras haberlo dirigido entre los años 2005 y 2007. El estratega argentino fue presentado en conferencia de prensa, donde dio sus primeras declaraciones al mando del 'Ciclón'.

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Gustavo Costas y sus primeras palabras como nuevo DT de Cerro Porteño

En conferencia de prensa, el ex entrenador blanquiazul y de la selección de Bolivia, fiel a su estilo, se comprometió a devolver al conjunto azulgrana a lo más alto de la tabla de posiciones y puso énfasis en su experiencia manejando camerinos y tratando con futbolistas que necesitan un apoyo en el aspecto emocional.

Gustavo Costas, Cerro Porteño, Alianza Lima

Cerro Porteño anunció a Gustavo Costas como su nuevo DT.

"Dije que hay que juntarnos, hay que estar. Yo no soy psicólogo, no estudié psicología, pero si me preguntas por el manejo del grupo, me parece que me fue un poquito bien (en sus anteriores clubes). No soy agrandado para nada, pero yo trato de estar con el jugador, le doy el 100%. Nosotros somos muy educados, estamos ahí. Hoy nos ponemos la camiseta de Cerro y vamos a dejar toda la vida acá", manifestó.

De esta forma, Costas de 63 años, cumplirá su segunda etapa como entrenador del 'Ciclón de Barrio Obrero', en reemplazo de su colega y compatriota, Ariel Holan, quien dejó el cargo tras la dura derrota del equipo el último fin de semana ante Olimpia por 2-1, en una nueva edición del superclásico paraguayo que se llevó a cabo en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Trayectoria de Gustavo Costas

  • Argentina: Racing Club (1999-2000, 2007 y 2023-2026)
  • Paraguay: Guaraní (2001-2002 y 2019-2021), Cerro Porteño (2005-2007 y 2026-presente) y Olimpia (2008)
  • Perú: Alianza Lima (2003-2004 y 2009-2011)
  • Arabia Saudita: Al-Nassr (2011) y Al-Fayha (2017-2018)
  • Ecuador: Barcelona S. C. (2012-2013)
  • Colombia: Independiente Santa Fe (2014-2015 y 2016-2017)
  • México: Atlas F. C. (2016)
  • Chile: Palestino (2022)
  • Bolivia: Selección de Bolivia (2022-2023)
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