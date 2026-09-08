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¡Momento viral! Wilder Cartagena y Antoine Griezmann más unidos que nunca con tierno gesto - VIDEO

Wilder Cartagena y Antoine Griezmann protagonizaron un cariñoso momento en el Orlando City y el video se volvió viral entre los hinchas peruanos.

Francisco Esteves
Wilder Cartagena y Antoine Griezmann más unidos que nunca con tierno gesto.
Wilder Cartagena y Antoine Griezmann más unidos que nunca con tierno gesto.
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Uno de los futbolistas peruanos con mayor presencia en el extranjero actualmente es Wilder Cartagena, quien viene brillando cada fin de semana en el Orlando City de Florida, Estados Unidos. En ese sentido, el volante nacional comparte equipo con Antoine Griezmann, conocido delantero francés con paso en el Barcelona y Atlético de Madrid, y recientemente ambos protagonizaron un tierno momento.

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Como sabemos, desde hace unos meses el atacante europeo se encuentra jugando en la Major League Soccer y ha congeniado muy bien con el mediocampista de la selección peruana. Por ello, previo al último encuentro que tuvo el cuadro morado, que terminó en victoria 1-0 sobre el San Diego, las cámaras captaron a los dos jugadores de forma muy cariñosa.

El periodista Alonso El Inca fue quien compartió en sus redes sociales el video donde se aprecia a Wilder Cartagena y Antoine Griezmann tomados del brazo mientras pasan por la zona mixta. De esta forma, quedó clara la gran relación que existe entre ambos futbolistas y los hinchas no dudaron en comentar emocionados la publicación.

Recordemos que Wilder Cartagena llegó al Orlando City en 2024 y compartió equipo con Pedro Gallese. El mediocampista nacional tiene contrato en la MLS todavía hasta el 31 de diciembre de 2026 y el club tiene opción a renovárselo por un año más. Sin embargo, de todas formas debe ir buscando dónde continuar con su futuro profesional.

Trayectoria de Wilder Cartagena

  • Alianza Lima
  • Vitória Setúbal
  • Universidad San Martín
  • Tiburones Rojos
  • Godoy Cruz
  • Kalba FC
  • Orlando City
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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