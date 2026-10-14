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Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: qué partidos hay de Europa League, Conference League y más
Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan los choques de Europa League, Conference League y otros torneos.
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan la Europa League y Conference League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar de los partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan compromisos de Europa League, Conference League, Copa Libertadores y más. Los certámenes del 'Viejo Continente' siguen dando la hora, por lo que acá te damos a conocer los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.
Partidos de hoy por Europa League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Torreense vs Sunderland
|11.45 am.
|Disney Plus
|Sparta Praga vs Lillestrom
|11.45 am.
|Disney Plus
|Salzburgo vs Milan
|11.45 am.
|ESPN, Disney Plus
|Union Saint Gilloise vs Real Sociedad
|11.45 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Olympique Lyon vs Crystal Palace
|11.45 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Lech Poznán vs Bayer Leverkusen
|11.45 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Celje vs Omonia Nicosia
|11.45 am.
|Disney Plus
|AZ vs Hapoel Be’er Sheva
|11.45 am.
|Disney Plus
|Benfica vs Celtic
|2.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Rennes vs OFI
|2.00 pm.
|Disney Plus
|AFC Bournemouth vs Sturm Graz
|2.00 pm.
|ESPN 4, Disney Plus
|Celta de Vigo vs Juventus
|2.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Dinamo Zagreb vs Anderlecht
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Ferencvaros vs Viktoria Plzen
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Hoffenheim vs Besiktas
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Olympique de Marsella vs Olympiakos Piraeus
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|NEC vs Levski Sofia
|2.00 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Conference League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|CSKA Sofia vs Mónaco
|11.45 am.
|Disney Plus
|CSU Craiova vs Getafe
|11.45 am.
|Disney Plus
|Egnatia Rrogozhine vs Midtjylland
|11.45 am.
|Disney Plus
|Gent vs AGF
|11.45 am.
|Disney Plus
|Hajduk Split vs Ajax
|11.45 am.
|Disney Plus
|KuPS vs Trabzonspor
|11.45 am.
|Disney Plus
|Lugano vs Crvena Zvezda
|11.45 am.
|Disney Plus
|Mjallby vs Inter Club d’Escaldes
|11.45 am.
|Disney Plus
|Panathinaikos vs Borac Banja Luka
|11.45 am.
|Disney Plus
|Riga vs Kairat
|11.45 am.
|Disney Plus
|Twente vs Thun
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Sint Truiden vs Iberia 1999
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Hearts vs Nordsjaelland
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Freiburgo vs Jablonec
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Kobenhavn vs Sporting Braga
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Brighton vs Kauno vs Kauno Zalgiris
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Brann vs Lincoln Red Imps
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Atalanta vs Pahos
|2.00 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Estudiantes vs Flamengo
|7.30 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Huracán vs Gimnasia La Plata
|6.00 pm.
|Fanatiz, TNT Sports