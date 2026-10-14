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Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: qué partidos hay de Europa League, Conference League y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan los choques de Europa League, Conference League y otros torneos.

Diego Medina
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan la Europa League y Conference League.
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan la Europa League y Conference League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar de los partidos de hoy, jueves 15 de octubre, en los que destacan compromisos de Europa League, Conference League, Copa Libertadores y más. Los certámenes del 'Viejo Continente' siguen dando la hora, por lo que acá te damos a conocer los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.

Programación fecha 12 del Torneo Clausura

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Partidos de hoy por Europa League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Torreense vs Sunderland11.45 am.Disney Plus
Sparta Praga vs Lillestrom11.45 am.Disney Plus
Salzburgo vs Milan11.45 am.ESPN, Disney Plus
Union Saint Gilloise vs Real Sociedad11.45 am.ESPN 4, Disney Plus
Olympique Lyon vs Crystal Palace11.45 am.ESPN 2, Disney Plus
Lech Poznán vs Bayer Leverkusen11.45 am.ESPN 3, Disney Plus
Celje vs Omonia Nicosia11.45 am.Disney Plus
AZ vs Hapoel Be’er Sheva11.45 am.Disney Plus
Benfica vs Celtic2.00 pm.ESPN 3, Disney Plus
Rennes vs OFI2.00 pm.Disney Plus
AFC Bournemouth vs Sturm Graz2.00 pm.ESPN 4, Disney Plus
Celta de Vigo vs Juventus2.00 pm.ESPN, Disney Plus
Dinamo Zagreb vs Anderlecht2.00 pm.Disney Plus
Ferencvaros vs Viktoria Plzen2.00 pm.Disney Plus
Hoffenheim vs Besiktas2.00 pm.Disney Plus
Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia2.00 pm.Disney Plus
Olympique de Marsella vs Olympiakos Piraeus2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus
NEC vs Levski Sofia2.00 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Conference League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
CSKA Sofia vs Mónaco11.45 am.Disney Plus
CSU Craiova vs Getafe11.45 am.Disney Plus
Egnatia Rrogozhine vs Midtjylland11.45 am.Disney Plus
Gent vs AGF11.45 am.Disney Plus
Hajduk Split vs Ajax11.45 am.Disney Plus
KuPS vs Trabzonspor11.45 am.Disney Plus
Lugano vs Crvena Zvezda11.45 am.Disney Plus
Mjallby vs Inter Club d’Escaldes11.45 am.Disney Plus
Panathinaikos vs Borac Banja Luka11.45 am.Disney Plus
Riga vs Kairat11.45 am.Disney Plus
Twente vs Thun2.00 pm.Disney Plus
Sint Truiden vs Iberia 19992.00 pm.Disney Plus
Hearts vs Nordsjaelland2.00 pm.Disney Plus
Freiburgo vs Jablonec2.00 pm.Disney Plus
Kobenhavn vs Sporting Braga2.00 pm.Disney Plus
Brighton vs Kauno vs Kauno Zalgiris2.00 pm.Disney Plus
Brann vs Lincoln Red Imps2.00 pm.Disney Plus
Atalanta vs Pahos2.00 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PARTIDOHORARIOCANALES
Estudiantes vs Flamengo7.30 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOHORARIOCANALES
Huracán vs Gimnasia La Plata6.00 pm.Fanatiz, TNT Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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