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Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 28 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Carabao Cup, Serie A y más.

Gary Huaman
Revisa acá la programación de los partidos de este miércoles 28 de octubre.
Revisa acá la programación de los partidos de este miércoles 28 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 28 de octubre se llevarán a cabo interesantes encuentros por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, también por la Carabao Cup de Inglaterra, la DFB Pokal de Alemania, Serie A y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura

PUEDES VER: Acumulado de la Liga 1 2026: así va la tabla tras caída de Sport Huancayo por el Clausura

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
ADT vs CD Moquegua11.00 a. m.L1 Max y L1 Play
FC Cajamarca vs UTC1.15 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Atlético vs D. Garcilaso3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Cienciano vs Atlético Grau7.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Carabao Cup

PartidoHorarioCanal
Manchester City vs Brighton2.30 p. m.Disney+
Bournemouth vs Aston Villa2.45 p. m.Disney+
Fulham vs Crystal Palace2.45 p. m.Disney+
Sunderland vs Brentford2.45 p. m.Disney+
Liverpool vs Chelsea3.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
AC Milan vs Bolonia12.30 p. m.ESPN 2 y Disney+
Parma vs Udinese12.30 p. m.Disney+
Venezia vs Inter12.30 p. m.ESPN y Disney+
Genoa vs Juventus2.45 p. m.ESPN 2 y Disney+
Monza vs Nápoles2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la DFB Pokal

PartidoHorarioCanal
Padeborn vs Suttgart12.00 p. m.Disney+
Dynamo Dresden vs Schalke 0412.00 p. m.Disney+
Jeddeloh vs Hertha BSC12.00 p. m.Disney+
Freiburgo vs Wolfsburg12.00 p. m.Disney+
Holstein Kiel vs Hoffenheim2.45 p. m.Disney+
Bayer Leverkusen vs Nürnberg2.45 p. m.Disney+
Bayern Múnich vs Magdeburg2.45 p. m.ESPN 4 y Disney+
Hannover 96 vs Kaiserslautern2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Atlético Tucumán vs Platense7.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Bragantino vs Chapecoense5.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Fluminense vs Internacional5.30 p. m.Fanatiz y Globo
Santos vs Palmeiras5.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Bahia vs Sao Paulo7.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Remo vs Botafogo7.30 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Audax6.30 p. m.Max Chile

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Once Caldas vs Alianza6.00 p. m.Win+ y Win Play
Inter Bogotá vs Ind. Medellín8.05 p. m.Win+ y Win Play

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
Delfín vs Ind. del Valle7.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup

PartidoHorarioCanal
Saprissa vs Luis Ángel Firpo7.30 p. m.Disney+
Olimpia vs Cartaginés10.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Nacional Florida vs Juventud2.00 p. m.Disney+
Porongos vs Maldonado6.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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