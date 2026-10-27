Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 28 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Carabao Cup, Serie A y más.
Este miércoles 28 de octubre se llevarán a cabo interesantes encuentros por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, también por la Carabao Cup de Inglaterra, la DFB Pokal de Alemania, Serie A y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|ADT vs CD Moquegua
|11.00 a. m.
|L1 Max y L1 Play
|FC Cajamarca vs UTC
|1.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Alianza Atlético vs D. Garcilaso
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cienciano vs Atlético Grau
|7.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Carabao Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester City vs Brighton
|2.30 p. m.
|Disney+
|Bournemouth vs Aston Villa
|2.45 p. m.
|Disney+
|Fulham vs Crystal Palace
|2.45 p. m.
|Disney+
|Sunderland vs Brentford
|2.45 p. m.
|Disney+
|Liverpool vs Chelsea
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|AC Milan vs Bolonia
|12.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Parma vs Udinese
|12.30 p. m.
|Disney+
|Venezia vs Inter
|12.30 p. m.
|ESPN y Disney+
|Genoa vs Juventus
|2.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Monza vs Nápoles
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la DFB Pokal
|Partido
|Horario
|Canal
|Padeborn vs Suttgart
|12.00 p. m.
|Disney+
|Dynamo Dresden vs Schalke 04
|12.00 p. m.
|Disney+
|Jeddeloh vs Hertha BSC
|12.00 p. m.
|Disney+
|Freiburgo vs Wolfsburg
|12.00 p. m.
|Disney+
|Holstein Kiel vs Hoffenheim
|2.45 p. m.
|Disney+
|Bayer Leverkusen vs Nürnberg
|2.45 p. m.
|Disney+
|Bayern Múnich vs Magdeburg
|2.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Hannover 96 vs Kaiserslautern
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Tucumán vs Platense
|7.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Bragantino vs Chapecoense
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Fluminense vs Internacional
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Globo
|Santos vs Palmeiras
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Bahia vs Sao Paulo
|7.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Remo vs Botafogo
|7.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Audax
|6.30 p. m.
|Max Chile
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Once Caldas vs Alianza
|6.00 p. m.
|Win+ y Win Play
|Inter Bogotá vs Ind. Medellín
|8.05 p. m.
|Win+ y Win Play
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Delfín vs Ind. del Valle
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Saprissa vs Luis Ángel Firpo
|7.30 p. m.
|Disney+
|Olimpia vs Cartaginés
|10.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional Florida vs Juventud
|2.00 p. m.
|Disney+
|Porongos vs Maldonado
|6.30 p. m.
|Disney+
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