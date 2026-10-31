Fabio Gruber recibió buena noticia en Mainz de cara al partido ante Bayern Múnich por la Bundesliga

Fabio Gruber podría tener una nueva oportunidad en el once titular del Mainz 05 para enfrentar al Bayern Múnich de Harry Kane. El defensor de la selección peruana recibió una noticia favorable luego de la última jornada de la Bundesliga, que podría abrirle las puertas para arrancar desde el inicio ante uno de los equipos más poderosos de Alemania.

Fabio Gruber recibió excelente noticia en Mainz 05 para el partido ante Bayern Múnich por la Bundesliga

El Mainz sufrió una dura derrota por 4-1 frente al Elversberg, en condición de visitante, por la octava fecha del campeonato germano. Sin embargo, el resultado no fue la única mala noticia para el equipo, pues Stefan Posch, quien venía ocupando el lugar de Gruber en la defensa, recibió una tarjeta roja y no podrá estar disponible para el siguiente compromiso.

Fabio Gruber se perfila como titular de Mainz 05 ante Bayer Múnich

Esta situación representa una oportunidad para el zaguero peruano, quien podría recuperar su lugar en la formación titular. La ausencia de Posch deja un espacio en la defensa del Mainz y Gruber aparece como una de las alternativas para ocuparlo en el importante encuentro frente al conjunto bávaro.

¿Cuándo jugará Mainz 05 de Fabio Gruber ante Bayern Múnich?

El próximo sábado 7 de noviembre, el Mainz recibirá al Bayern Múnich por la novena jornada de la Bundesliga. El partido está programado para las 9.30 a. m. (hora peruana) y tendrá como principal atractivo la presencia de figuras como Harry Kane. Para Gruber, podría ser una ocasión importante para sumar minutos y demostrar sus condiciones ante uno de los grandes del fútbol alemán.

¿Cómo le va a Fabio Gruber en Mainz 05?

Fabio Gruber se incorporó al Mainz 05 a comienzos de 2026 como uno de sus refuerzos destacados para apuntalar la línea defensiva, con un contrato vigente hasta 2030. En la Bundesliga 2026/2027, el zaguero ha participado en 5 de los 8 encuentros posibles y no ha marcado goles.