Champions League: ¿UEFA hará valer los goles de visitante en los octavos de final?

Solo es cuestión de días para vivir las emocionantes llaves de los octavos de final de la UEFA Champions League . Uno de los partidos más esperados concierne al PSG vs. Real Madrid , quienes se perfilaban como candidatos a llevarse la 'Orejona' de esta temporada. No obstante, ahora solo uno continuará con el sueño europeo en estos partidos de ida y vuelta que tanta expectativa genera en los hinchas.

No. La UEFA determinó que desde esta temporada 2021-2022 no habrá valor doble para los goles de visitante. De esta manera, los equipos como Real Madrid que visitarán París no podrán sacar una mayor ventaja en caso anoten en el Parque de los Príncipes.