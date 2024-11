Tüchel previo al partido contra Real Madrid: "Las semifinales del año pasado dan igual"

Thomas Tüchel , entrenador del Chelsea inglés, insistió en que las semifinales del año pasado por Champions League , cuando sacaron de carrera al Real Madrid , no influirán en la eliminatoria de esta temporada y que no han pensado en ello en la preparación para este encuentro del miércoles 6 de abril.

Thomas Tüchel

"Creo que lo de la temporada pasada no importa. Sinceramente, no he pensado en ello en la preparación para este partido. No miramos partidos del año pasado", manifestó Thomas Tüchel, en la rueda de prensa previa al duelo frente a los blancos.