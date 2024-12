Canales para ver Perú vs. Venezuela EN VIVO por Copa América 2021?

En Perú, la cadena América Televisión será el encargado de televisar el duelo contra Venezuela desde el tradicional 4 en señal abierta y desde los canales de los cableoperadores de Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Best Cable. Asimismo, se podrá ver GRATIS vía Internet desde la aplicación América TV Go. La narración será de Toño Vargas acompañado de los periodistas Erick Osores, Óscar del Portal y Richard de La Piedra. Por otro lado, la cadena DirecTV Sports también hará una cobertura especial para el resto de países de Latinoamérica. También puedes verlo vía DirecTV Go.