Argentina vs Brasil: las millonarias cotizaciones de los planteles previo a la final

Argentina vs Brasil protagonizarán el esperado partido de la gran final de la Copa América 2021 este sábado 10 de julio a las 19:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 20:00 horas de Santiago, La Paz, Caracas y Asunción: 21:00 horas de Montevideo, Brasilia y Buenos Aires.

Sin duda alguna, Lionel Messi es la figura de los 'ches'. La 'Pulga' es el jugador más valioso en lo que va de la Copa América 2021, pero Neymar no se quiere quedar atrás, y a pesar que no ha anotado tantos goles como su ex compañero en Barcelona, su desequilibrio ha favorecido a los atacantes de la 'Canarinha'.