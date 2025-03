Golazo de Alex Pullchz para el 1-0 sobre Metropolitanos y la 'U' sueña con la clasificación

Universitario de Deportes y Metropolitanos se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 , siendo un encuentro clave para los cremas en su objetivo de clasificar a la siguiente instancia. Alex Pullchz , quien inició de titular, fue autor del primer gol del partido.

Cabe señalar que Universitario Sub 20 llegó a este compromiso sin margen de error, pues no tuvieron el arranque esperado en el torneo de la Conmebol al caer 2-0 ante Belgrano en el debut. Ahora, ante Metropolitanos FC, no tenían otra opción que la victoria, pues una nueva caída los deja eliminados.