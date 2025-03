La curiosa publicación de medio chileno tras el gol anulado de Deportes Iquique: "¿Robo?"

VAR anuló gol de Steffan Pino por posición adelantada muy fina. Foto: Composición Líbero

Dicha acción generó mucha molestia en la prensa chilena , pero el medio 'En Cancha' de dicho país encendió la polémica con una sorpresiva reacción tras el tanto no convalidado al espigado delantero, calificando de "robo" la decisión arbitral que tomaron en contra del elenco dirigido por Miguel Ramírez.

Medio chileno encendió la polémica poniendo "¿Robo?" tras el gol anulado a Iquique. Foto: En Cancha

El capitán de Deportes Iquique, Edson Puch , dio la cara tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores y arremetió contra la terna arbitral debido a que solamente a ellos no les revisaban las jugadas dudosas en el videoarbitraje y sí las que son en contra, como el gol que convirtieron y pudo llevar la serie a la tanda de penales.

"La verdad que nos cuesta demasiado poder ganar. No entiendo por qué a nosotros no nos revisan en el VAR las jugadas, en Iquique no nos revisaron bien. Ahora, de nuevo, en el gol y el penal. Somos un equipo muy humilde, muy trabajador. Necesitamos que sean más transparente", sostuvo en entrevista con ESPN.