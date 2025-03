A pesar de luchar cada balón como si fuera el último, Deportes Iquique no pudo con Alianza Lima (perdió 3-2 en el global) y quedó eliminados de la Copa Libertadores 2025 . Tras el duelo en Matute, Edson Puch habló con los medios de comunicación y realizó un importante reclamo.

"La verdad, creo que hicimos un partido muy correcto, vinimos de visita. La verdad que nos cuesta demasiado poder ganar. No entiendo por qué a nosotros no nos revisan en el VAR las jugadas, en Iquique no nos revisaron bien. Ahora, de nuevo, en el gol y el penal. Somos un equipo muy humilde, muy trabajador. Necesitamos que sean más transparente", expresó Puch a las cámaras de ESPN.