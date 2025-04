Gorosito recordó a Universitario con fuerte comentario tras empate de Alianza: "El que..."

Alianza Lima igualó 1-1 ante Universitario en el clásico del Torneo Apertura 2025/Foto: Carlos Félix - URPI

"Principalmente, en el segundo tiempo, tuvimos la pelota. No me gusta a mí no tener la pelota, mientras más la tenga, si la sabes usar tienes más posibilidades de ganar. La verdad que muy contento por el grupo, el convencimiento, y así tenemos que jugar el torneo local, con este ritmo, con el ritmo con el que jugamos contra la 'U' con uno menos ese es el ritmo", indicó el estratega.