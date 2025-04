Henry Quinteros se rindió ante Guerrero y Barcos con inédito apodo tras victoria ante Talleres

Debido a la actuación que ambos tuvieron en el partido que se desarrolló en el estadio de Matute, los elogios para los delanteros de Alianza no tardaron en llegar, quienes pese a su edad demuestran que siguen vigentes en el fútbol. Ahora, el exjugador blanquiazul, Henry Quinteros se rindió ante los futbolistas y les puso un inédito apodo.

"No era para sufrir tanto, en el primer tiempo Alianza merecía 2 o 3 goles tranquilamente porque Talleres no inquietó mucho. Pero, en el segundo tiempo fue totalmente distinto. Después del penal de Noriega, que es una zona en donde no te puedes tirar, fue innecesario, le da vida a Talleres y con ese ímpetu buscaron el empate", afirmó.