Pablo Guiñazú no es más DT de Talleres a dos semanas del partido ante Alianza por Libertadores

Talleres de Córdoba, rival de Alianza Lima en el grupo D de la Copa Libertadores 2025, se quedó sin director técnico. Pablo Guiñazú, quien había asumido interinamente el cargo tras la salida de Alexander Medina, tomó la decisión de no seguir tras la derrota 2-1 ante Instituto por la última fecha del Torneo Apertura argentino.

Así lo dio a conocer el exfutbolista de 46 años a los medios de comunicación después del resultado adverso en el clásico cordobés en condición de local este sábado, que dejó a la 'T' en el puesto 12 de la tabla de posiciones del grupo B con 13 puntos, eliminado de la fase final del certamen local.

"Doy un paso al costado porque no encontré la forma de ayudar a estos muchachos. Llegué hasta hoy. Si pasó o no algo en el vestuario, me lo guardo. La gente tiene todo el derecho de expresarse, hoy le toca a los muchachos aguantarse esto, pero esto es el futbol podes perder o ganar. Me duele en el alma, pero no pude ayudar al equipo y voy a dar un paso al costado", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Pablo Guiñazú deja de ser DT de Talleres a dos semanas de enfrentar a Alianza Lima

Esta noticia se da a dos semanas de lo que será el partido del cuadro 'Albiazul' ante Alianza Lima en tierras argentinas por el certamen continental, el cual será vital porque podrían definir su futuro a nivel internacional, siempre y cuando la 'T' logre una victoria de local frente a Libertad este jueves por la cuarta fecha.

Pablo Guiñazú da un paso al costado como DT de Talleres a dos semanas del partido ante Alianza Lima por Copa Libertadores. Foro: Composición GLR

Por ello, a partir de ahora y con mucha premura, Talleres deberá buscar a quien será el próximo estratega que asumirá el reto de dirigirlos técnicamente tanto en los últimos cotejos por el grupo D de la Copa Libertadores así como para el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Pablo Guiñazú: números con Talleres este 2025

Pablo Guiñazú tomó el desafío de agarrar al 'Matador' de forma interina después de la no continuidad del 'Cacique' Medina. Sin embargo, no pudo conseguir buenos resultados en los siete encuentros que tomó la batuta del plantel principal, pues ganó solamente uno, empató otro y perdió los cinco restantes; sumando cuatro puntos de 21 posibles.

Alianza Lima vs. Talleres: fecha y hora del partido por Copa Libertadores 2025

Alianza Lima vs. Talleres se volverán a ver las caras dentro de 12 días, más precisamente el próximo jueves 15 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 19:00 horas de Argentina (17:00 horas de Perú), todo esto por la penúltima fecha de la competición de clubes más importante de Sudamérica.