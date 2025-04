Guerrero sorprende con calificativo sobre Cristal y Universitario en la Copa: "Están haciendo…"

La tercera jornada de la Copa Libertadores registró un hecho realmente histórico en la competencia internacional, toda vez que clubes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal no perdieron ninguno de sus respectivos partidos. Ello también sucedió en la Conmebol Sudamericana donde Atlético Grau y Cienciano del Cusco lograron un agónico empate en los minutos finales.

Paolo Guerrero habló sobre la participación de Sporting Cristal y Universitario en la Libertadores

Bajo esa premisa, el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero se pronunció debido al buen nivel que mostraron los elencos nacionales en sus respectivos torneos. Mediante una reciente entrevista con Latina Deportes, el capitán de la 'Bicolor' resaltó el ímpetu que vienen teniendo los equipos peruanos. Así también, confesó su deseo de que las escuadras puedan conservar este actual momento para ilusionarse con la posibilidad de volver a jugar una instancia final del prestigioso certamen.

"Ya no es el Perú que salía a defenderse o salía a ratonear, los equipos salen a ganar y creo que lo están haciendo de la mejor manera. Esperemos que sigamos así porque es bueno para el Perú y no nos quedemos en solo ganar partidos, sino clasificar a octavos, cuartos, semifinales y, si Dios quiere, a una final", expresó el 'Depredador'.

Por otro lado, y acorde a su vasta experiencia profesional en diversos elencos a nivel mundial, Guerrero hizo énfasis en que parte de este destacado rendimiento que han reflejado los conjuntos nacionales se debe a que marchan bien en lo físico. En esa línea, aprovechó para resaltar la importancia de "correr y presionar" al oponente.

"Mi concepto es a nivel futbolístico y claro que tiene que ver mucho con que los equipos peruanos hoy por hoy están compitiendo. El fútbol está muy igualado desde lo físico. Si no corres, no presionas, no le haces sentir la localía al adversario, te puede costar caro. Equipo que no mete, es difícil que gane", añadió.

Paolo Guerrero es referente en la ofensiva de Alianza Lima esta temporada

Estadísticas de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

Paolo Guerrero está 'on fire' con Alianza Lima este 2025. De acuerdo a los números, el delantero lleva disputados 13 encuentros oficiales con la camiseta del cuadro victoriano. Del mismo modo, tiene 6 anotaciones y un aproximado de 758 minutos, entre la Liga 1 y Copa Libertadores.