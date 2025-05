Zambrano señaló al jugador de Alianza que debe ser vendido al exterior: "Cosas negativas..."

Este viernes, Alianza Lima volverá a la acción en el Torneo Apertura 2025 recibiendo a Cienciano por la fecha 11 de la Liga 1. Los íntimos apuntan a seguir siendo invencibles en el Estadio Alejandro Villanueva o también conocido como Matute, por ello, el técnico Néstor Gorosito ya trabaja en una potente alineación que tendrá como titular al zaguero Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano expresó su deseo de que un jugador de Alianza Lima sea vendido al exterior

Precisamente, en la antesala del partido frente al 'Papá', el 'Káiser' aprovechó para destacar el auspicioso presente que vive hoy en día, el futbolista Erick Noriega. En una entrevista con L1 MAX, el 'León' expresó su anhelo de que el ex Comerciantes Unidos pueda ser vendido hacia el extranjero en un futuro no tan lejano, al margen de que, su eventual partida signifique una sensible baja para los íntimos esta temporada.

Erick Noriega es titular indiscutible en Alianza Lima/Foto: X

También añadió que, jugando en el exterior, podría aportar mucho más en la 'Bicolor'. "Lo que más anhelo y deseo es que se vaya este año, por más que nos deje un hueco grande en Alianza. Para el fútbol peruano y la selección es importante tener jugadores en el extranjero. Es otro roce, otro nivel y se va a foguear más. Afuera, automáticamente su mentalidad va a cambiar", sostuvo el zaguero de 35 años.

De igual manera, acorde a su amplia trayectoria profesional no dudó en señalar que, el nivel de Noriega será más fructífero lejos de nuestro balompié nacional. "El fútbol peruano te contagia de cosas negativas, afuera ves lo positivo y difícil que es. Vienes con otra autoestima, una personalidad distinta y eso a cada jugador lo ayuda mucho", concluyó el defensa con pasado en Schalke 04.

Erick Noriega renovó con Alianza Lima hasta la temporada 2028

El 'Samurái' tiene contrato con Alianza Lima hasta la temporada 2028. La institución victoriana, se aseguró con el futuro de uno de sus integrantes con mayor proyección, tras su evidente éxito deportivo este 2025. Cabe resaltar que, el zaguero o también mediocampo tiene una cláusula millonaria de salida al exterior.

Erick Noriega: valor en el mercado

De acuerdo al prestigioso portal Transfermarkt, actualmente, Erick Noriega ostenta un valor de 1.40 millones de euros en el mercado de pases. El futbolista de 23 años es uno de los más caros en el plantel de Alianza Lima junto con el argentino Guillermo Enrique, Renzo Garcés y Miguel Trauco.