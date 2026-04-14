Cusco FC nuevamente es víctima de 'robo' ante Estudiantes y lo complica en la Copa Libertadores

¡Indignante! Cusco FC venía haciendo un buen partido en Argentina ante Estudiantes y parecía que podía empatarlo, pero el árbitro le mostró la tarjeta roja injustamente a Lucas Colitto y dejó a los ‘Dorados’ con un hombre menos. El elenco peruano podría quedar eliminado pronto de la Copa Libertadores por los errores en su contra.

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La semana pasada hubo escándalo en la Conmebol debido a que durante el encuentro entre los cusqueños y Flamengo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se dieron una serie de fallos en contra de los locales, favoreciendo la victoria de los brasileños. Ahora, sucedió algo totalmente inesperado: nuevo asalto hacia los imperiales.

Cusco FC fue víctima de robo ante Estudiantes

Y es que Luca Colitto tenía una tarjeta amarilla durante el partido ante Estudiantes de La Plata en Argentina, por lo que en la segunda parte el árbitro lo expulsó. Sin embargo, la polémica está en que la falta no era de amonestación y terminó perjudicando injustamente a Cusco FC en la Copa Libertadores.

Este resultado, es decir la derrota, deja muy mal parado al elenco peruano debido a que si no le gana la próxima fecha a Independiente Medellín quedará prácticamente eliminado del torneo Conmebol. Eso sí, aún podrá luchar por el tercer puesto que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

Por último, la indignación no solo fue por parte de los peruanos, sino que los propios narradores del compromiso señalaron que Colitto no debió recibir la segunda tarjeta amarilla y, por ende, tuvo que continuar jugando hasta el final del partido.