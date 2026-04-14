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Lucas Colitto anotó un golazo para poner el empate de Cusco FC ante Estudiantes de La Plata
Lucas Colitto superó a sus rivales y definió de excelente manera para poner el 1-1 de Cusco FC ante Estudiantes en duelo por Copa Libertadores.
Cusco FC lo necesitaba y él apareció. Lucas Colitto se lució en el Estadio Uno para convertir el empate de Cusco FC ante Estudiantes de La Plata. El jugador del cuadro imperial dejó en el camino a sus rivales y definió de gran manera para superar al arquero Muslera.
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Sobre los treinta minutos, Cusco empezó a construir su ataque por la banda izquierda. Un taco en el área dejó a Colitto en buena posición para dejar en el camino a un central de Estudiantes y cruzar el balón para evitar la atajada de Muslera.
El conjunto imperial terminó el primer tiempo cumpliendo una labor destacada, evitando que Estudiantes pueda encontrar los espacios para realizar su juego.
Además, se las ingenió para buscar el arco del conjunto argentino. Colitto fue resaltado por la transmisión de ESPN, calificándolo como una de las figuras de la primera parte del partido.
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