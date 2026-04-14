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Tabla de posiciones Grupo A de Copa Libertadores 2026 con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes y DIM

Flamengo lidera el Grupo A de la Copa Libertadores con 3 puntos, seguido por Estudiantes, DIM y Cusco FC. Conoce cómo se mueve la tabla antes de los próximos partidos decisivos.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se va moviendo el Grupo A de la Copa Libertadores
Repasa cómo se va moviendo el Grupo A de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
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La Copa Libertadores apasiona a cientos de hinchas en el continente y esta semana se nos vienen vibrantes partidos. Flamengo espera seguir sumando de a tres ante DIM, mientras que Cusco FC quiere dar el golpe ante Estudiantes de La Plata. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Grupo A del certamen.

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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores

Así marchan las posiciones en el Grupo A de la Copa Libertadores:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Flamengo123
2. Estudiantes101
3. DIM101
4. Cusco FC1-20

Programación del Grupo A de Copa Libertadores

Martes 14 de abril

  • 17.00 | Estudiantes vs Cusco FC | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Jueves 16 de abril

  • 19.30 | Flamengo vs Medellín | Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Previa del Grupo A de Copa Libertadores

El Grupo A de la Copa Libertadores arranca con el Flamengo como gran favorito tras su victoria inicial ante Cusco FC. Por otro lado, el empate entre Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín (DIM) deja la lucha por el segundo cupo totalmente abierta, obligando a ambos equipos a no ceder puntos en las próximas jornadas para evitar complicaciones tempranas.

En la segunda fecha, Estudiantes recibe a Cusco FC en Argentina con la urgencia de sumar su primer triunfo aprovechando la localía. Mientras tanto, el DIM visita al Flamengo en el Maracaná, un duelo de alta tensión donde los colombianos buscarán la hazaña frente a un "Mengão" que pretende consolidar su liderato absoluto en la tabla.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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