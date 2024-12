Ver DirecTV Sports EN VIVO, Cristal-Arsenal: 0-0 AQUÍ por Copa Sudamericana

"No fuimos favoritos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y logramos clasificar como primeros. No por eso pasamos a ser favoritos ante Cristal. Sabemos que en esta serie no somos favoritos, pero tenemos ilusión de dar batalla. Conocemos el potencial de Cristal… A Racing lo tuvo contra las cuerdas en Buenos Aires y Lima. No será un partido fácil y esperamos estar a la altura", manifestó el técnico Sergio Rondina en la previa del partido.