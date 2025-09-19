Mr. Peet lanzó fuerte calificativo a U de Chile tras 0-0 con Alianza en Matute: "Un equipo..."

Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual generó diversas reacciones en los hinchas que llegaron al Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Tras el partido, Mr. Peet no dudó en pronunciarse.

El comentarista deportivo estuvo atento a todas las incidencias del compromiso lleno de emociones en ambas áreas, donde los equipos buscaron abrir el marcador, pero no pasaron del empate. Ahora, todo se definirá en tierras chilenas en el cotejo de vuelta al quedar la llave abierta.

¿Qué dijo Mr. Peet tras el empate de Alianza Lima con la U de Chile?

“Y si uno quisiera lapidar o criticar algunos rendimientos… pero muchachos, hemos tenido en la cancha a un equipo con una muy buena estructura y una fuerza colectiva importante. Si bien es cierto distribuyó mejor, no nos hizo daño. Destacó la U de Chile en su tenencia, desplazamiento, rapidez, pero no se destacó como un equipo que te haga daño, no le termina haciendo daño a Alianza Lima”, dijo Mr. Peet.

(Video: YouTube Mr Peet Channel)

Asimismo, indicó que el cuadro blanquiazul debería estar tranquilo por lo visto en el terreno de juego, pues confía en la capacidad de reacción del plantel de Néstor Gorosito.

“Un partido absolutamente parejo, sin arcos en Matute. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque yo creo que Alianza Lima se la va terminar jugando en Coquimbo como tiene que ser, y confío en la capacidad de reacción de este equipo, confío en lo que ha hecho este equipo de visitante”, resaltó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile?

Tras el empate en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima y Universidad de Chile se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.