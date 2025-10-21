Conmebol revela cantidad de dinero que perdió Alianza por no llegar a semifinal de Sudamericana

Universidad de Chile venció a Alianza Lima y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Una dura llave de cuartos de final que se desarrolló semanas atrás, dejando con mucha tristeza a los hinchas blanquiazules que se ilusionaron con el objetivo. Tiempo después, la Conmebol sorprendió con un importante anuncio.

Resulta que dieron a conocer los premios que reciben aquellos clubes que avanzan a la siguiente instancia que el equipo de Néstor Gorosito no pudo llegar. Monto que perdieron por no poder superar al ‘Romántico Viajero’ que sueña con avanzar hasta la final y levantar el trofeo de este certamen.

Conmebol se pronunció sobre los premios en Copa Sudamericana

“¡Los premios acumulados por los semifinalistas de la Conmebol Sudamericana 2025! Este incremento refleja el compromiso de la Conmebol con el fortalecimiento del fútbol sudamericano, a través de una gestión profesional, transparente y que reinvierte en su desarrollo”, se lee en la publicación.

La publicación de la Conmebol sobre los premios

Como se recuerda, en el partido de ida jugado en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima empató 0-0 con la U. de Chile, por lo que debía jugarse su clasificación a ‘semis’ en la vuelta, siendo uno de los partidos más esperados por los hinchas blanquiazules.

El encuentro en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo empezó con la ventaja del conjunto local, pues Lucas Assadi rompió el empate a los 5 minutos, mientras que en la etapa complementaria Javier Altamirano anotó un golazo para aumentar el marcador. El descuento fue de Eryc Castillo, pero no sirvió de mucho.

¿Cuánto ganó Alianza Lima tras su participación en torneos Conmebol 2025?