Conmebol revela cantidad de dinero que perdió Alianza por no llegar a semifinal de Sudamericana

Alianza Lima pudo recibir millonario monto por clasificar a semifinal de la Copa Sudamericana; sin embargo, fue eliminado por la U. de Chile.

Erickson Acuña
Conmebol y una dura noticia sobre la Copa Sudamericana.
Conmebol y una dura noticia sobre la Copa Sudamericana. | GLR
Universidad de Chile venció a Alianza Lima y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Una dura llave de cuartos de final que se desarrolló semanas atrás, dejando con mucha tristeza a los hinchas blanquiazules que se ilusionaron con el objetivo. Tiempo después, la Conmebol sorprendió con un importante anuncio.

Leao Butrón dejó rotundo mensaje sobre partido de Universitario.

Leao Butrón sorprende con duro mensaje tras triunfo de Universitario ante Ayacucho: "Vienen..."

Resulta que dieron a conocer los premios que reciben aquellos clubes que avanzan a la siguiente instancia que el equipo de Néstor Gorosito no pudo llegar. Monto que perdieron por no poder superar al ‘Romántico Viajero’ que sueña con avanzar hasta la final y levantar el trofeo de este certamen. 

Conmebol se pronunció sobre los premios en Copa Sudamericana 

“¡Los premios acumulados por los semifinalistas de la Conmebol Sudamericana 2025! Este incremento refleja el compromiso de la Conmebol con el fortalecimiento del fútbol sudamericano, a través de una gestión profesional, transparente y que reinvierte en su desarrollo”, se lee en la publicación.

Conmebol

La publicación de la Conmebol sobre los premios

Como se recuerda, en el partido de ida jugado en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima empató 0-0 con la U. de Chile, por lo que debía jugarse su clasificación a ‘semis’ en la vuelta, siendo uno de los partidos más esperados por los hinchas blanquiazules.

El encuentro en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo empezó con la ventaja del conjunto local, pues Lucas Assadi rompió el empate a los 5 minutos, mientras que en la etapa complementaria Javier Altamirano anotó un golazo para aumentar el marcador. El descuento fue de Eryc Castillo, pero no sirvió de mucho.

¿Cuánto ganó Alianza Lima tras su participación en torneos Conmebol 2025?

  • Fase 1 Copa Libertadores: 400 mil dólares
  • Fase 2 Copa Libertadores: 500 mil dólares
  • Fase 3 Copa Libertadores: 600 mil dólares
  • Fase de grupos Copa Libertadores: 3 millones de dólares
  • Mérito deportivo Copa Libertadores: 330 mil dólares
  • Playoffs Copa Sudamericana: 500 mil dólares
  • Octavos de final Copa Sudamericana: 600 mil dólares
  • Cuartos de final Copa Sudamericana: 700 mil dólares
  • Total: 6 millones 630 mil dólares

Erickson Acuña
Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

