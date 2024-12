Jugador que "insultó" a Lionel Messi se irá del Barcelona por orden de Joan Laporta

Lionel Messi todavía no renueva oficialmente con el Barcelona , sin embargo, Joan Laporta, presidente del club, viene creándole un ambiente cómodo al astro argentino, confiando en que finalmente aceptará seguir en el club 'culé'.

Es que en 2012, Junior Firpo, nacido en República Dominicana, aún no era futbolista profesional y en su Twitter insultó a Lionel Messi con fuertes calificativos y hasta le deseó la muerte.

El polémico 'tuit' de Junior Firpo contra Lionel Messi

El zurdo intentó apaciguar las aguas, asegurando que consideraba a la 'Pulga' el mejor futbolista del mundo, sin embargo, no habría sido suficiente y el astro argentino habría pedido su salida, siempre según el citado medio ibérico.

“Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que, si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas”, había declarado el natural de Santo Domingo.